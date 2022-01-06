雲品搭國旅列車 攜手民宿業者建訂房平台

雲品 (2748-TW) 今 (6) 日指出，規劃中的台東「紅葉谷地熱溫泉園區」已召開首次招商說明會，並正規劃為台東延平鄉的民宿業者建置網路訂房平台，已陸續接洽在地優良業者，預計園區在今年中投入營運後，將一併啟動訂房的服務，在國旅蓬勃發展之際擴大布局周邊商機。

雲品與台泥綠能於台東縣延平鄉紅葉村打造地熱發電基地「紅葉谷地熱溫泉園區」，預計今年中投入營運。

雲品說明，此園區占地 3 公頃，結合觀光和地方創生，除了設置有地熱發電廠，也導入當地特色的泡湯溫泉園區，並運用在地食材，打造富有地方特色的飲食體驗，成為兼具溫泉、戲水和餐飲的多功能低密度開發休閒園區。

紅葉谷地熱溫泉園區劃有溫泉親水公園、餐廳、門市販賣部和露營區，已召開過首次招商說明會，招商內容包括園區維護、餐飲食材、寄賣商品、專才合作和客戶服務等五大類別。

人才招募上，雲品指出，清潔保全等廠商將確保以聘用延平鄉鄉民為主。

在地熱方面，雲品說明，目前剛完成第一階段 800 米探勘井鑽探，正進行二號井的探勘井鑽探，未來將建設一座約 1MW(1000 瓩) 的地熱發電廠，運用高溫地層水推動汽輪機發電，搭配尾水回注技術達到「取熱不取水」的資源循環利用，隨園區營運後，規劃環境教育區域，供遊客了解地熱與綠能方面的相關知識。

雲品也為延平鄉的民宿業者建置網路訂房平台中，目前已陸續接洽在地優良民宿業者，預計年中啟動訂房服務，藉此促進當地旅宿業的發展。