最高級VPN？2.49美元/月瀏覽全球任何資源的選擇

想要觀看其他國家限定影片怎麼辦？那就需要通過安裝跨區工具來實現需求，目前主要方式就是通過連接 VPN 服務器，完成外網的訪問，只要手機、電腦、平板有了它，全世界的影片、資源，隨時隨地可以進行訪問。

Surfshark VPN 無限制設備數量連接

唯一一個允許無限量多設備同時連接的 VPN 服務，隨時用手機、平板、筆記本進行連接，Surfshark VPN 支持全球多達 3200 個伺服器，能提供穩定順暢的連線品質，加上擁有跨裝置的特性，無論是 iOS、Android 等常見行動裝置，或是 Windows、macOS、Linux 桌機筆電統統支援；另外更重要的是，Surfshark VPN 無限制使用裝置數量，只要申請一組帳號，全家人都能使用，还可以分享給朋友使用，而且支持免費試用，時間長達 30 天，更支持隨時退款，下載之後即可開始 VPN 免費試用。

搭載強力加密機制 連線安全令人信賴

Surfshark VPN 搭載強大的加密技術與防洩露保護機制，加上擁有高私密偽裝功能，當意外關閉時會同步斷線，確保避免隱私外洩，提供全方位的安全保護，Surfshark VPN 還曾獲得「年度最佳網路安全公司」肯定。

解鎖流媒體平臺服務，享受資源庫

不僅支持 Netflix、HBO Max、YouTube Premium 等熱門串流影音平台，而且還解除了串流限制，連接速度很快，允許下載，不會影響下載速度和上傳速度，不會出現卡頓、緩衝等問題。

Netflix 不出國也能看海外限定影集

Netflix 有些好片只有美國限定，超出美國境內就無法進行觀看，而 Surfshark VPN 解決了這個難題，只要通過 Surfshark VPN 連接上美國任一地區伺服器，重新啟動 Netflix 就會發現，熱門或推薦片單變成美國版，例如小編很愛的《兩句恐怖故事 Two Sentence Horror Stories》，就是美國境外是搜尋不到的；反過來講，如果把帳號分享給海外朋友，他們就能在 Netflix 觀看其他地區限定的戲劇。

每月 2.49 美元的選擇，海量片庫看不完

Surfshark VPN 不僅使用無限制裝置與人數，而且每個月的費用只需 2.49 美元，是 CP 值最高的 VPN 跨區工具 Surfshark 是一種經濟實惠且快速的 VPN，可以讓用戶在無線設備上流式傳輸多個網站。

Surfshark VPN 有一個偽裝模式，在這種環境下，Surfshark 會屏蔽連接，使得看起來像是在定期瀏覽，這種情況意味著，端口設備自身的 ISP 也無法識別 VPN 的使用情況，對於生活在禁止 VPN 區域的用戶來說，是一個方便的功能（該功能只適用於 Windows、Android、macOS、iOS 和 Linux）。