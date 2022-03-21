〈陸港盤後〉港股回落 憂北京是否有足夠政策支持

港股周一（21 日）收盤回落，A 股以平盤作收，原因是市場報價利率（LPR）連續第二個月保持不變，令投資人北京對經濟成長是否有足夠政策支持。

滬指周一微漲 0.08% 至 3,253.69 點，深成指漲 0.41% 至 12,379.64 點，創業板指漲 0.46% 至 2,726.18 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 1.0152 兆元，北向資金淨賣出 84.19 億元。

港股恆生指數收盤跌 0.89%，恆生科技指數大跌 1.53%，快手、美團的跌幅超過 6%。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，3 月 LPR 保持不變：1 年期 LPR 為 3.7%，5 年期以上 LPR 為 4.6%，這代表 LPR 連續兩個月維持不變。

在中國 LPR 保持不變後，交易員感到失望，尋找其他政策將維持近日漲勢的跡象。上周由國務院副總理劉鶴領導的金融委，要求貨幣政策「主動應對」，以提振經濟、穩定金融市場，促使投資人臆測北京可能會擴大寬鬆。

Modular 資產管理公司策略師 Wai Ho Leong 說，許多人可能預料人行會下調 LPR，預料當局在判定新冠肺炎疫情將拖累經濟成長後，才會調低利率，俄烏和平談判與習拜通話也未取得實質性成果。

民生銀行分析師溫彬表示，本月政策利率和 LPR 保持不變，具有一定合理性，且今年政府工作報告提及「推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費」，這意味雖然本月 LPR 維持不變，銀行也會按照相關政策要求，繼續透過多種途徑增強對實體經濟的支持力道，壓低實際融資成本，實現「穩中有降」目標。

雖然 3 月 LPR 並未調整，但銀行在不同城市「因城施策」。貝殼研究院的數據顯示，全國 103 個重點城市 3 月房貸環境持續寬鬆，房貸利率寫下 2019 年以來最大單月降幅，接近 2020 年第 3 季的水準。

國盛證券則說，技術上，滬指仍處於震蕩格局，「政策底」被探明後，近日承接資金能否成功抵抗獲利賣壓，將決定「市場底」的位置。