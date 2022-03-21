飼料漲價壓力大 農委會爭取「黃小玉」免徵營業稅延長2個月

俄烏戰火未歇，國際原物料價格居高不下，包括黃豆、小麥、玉米等重要飼料來源，累計今年 1-2 月平均大漲 18%。農委會主委陳吉仲今 (21) 日表示，確保未來 6 個月飼料供應量充足，3 月底前價格也不會變動；政府先前推出進口黃豆、小麥、玉米營業稅全額免徵政策，農委會將向政院爭取再延長 2 個月至 6 月底。

陳吉仲今天前往立法院經濟委員會業務報告及備質詢，會前對於俄烏戰爭影響我國農畜產品議題，他強調，已啟動糧食安全儲備機制，加強盤點國內生產資材以及農漁畜主要糧食的生產、庫存、進口量能，整體而言，未來 6 個月供應無虞。

陳吉仲表示，只要飼料價格維持一定水準，所有雞蛋、雞肉、豬肉的生產成本就能維持一定水準。目前 3 月底前飼料價格不會變動，農委會也會確保玉米、黃豆在未來半年的供應量充足，價格的部分則會透過政策工具來穩定。

為穩定物價，行政院公告自 2 月 7 日起至 4 月 30 日止，機動調減進口黃豆、小麥、玉米 3 項貨物應徵之營業稅 100%。

陳吉仲表示，若飼料價格穩定，農民的生產成本就不會提高，農民才願意增加飼養，農委會將跟行政院極力爭取，讓這些主要的飼料的營業稅從 4 月底再往後延長至少 2 個月，儘管那是財政部的權責，但他認為行政院應該會支持。