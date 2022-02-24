〈俄烏衝突〉國際糧價漲不停 黃豆、小麥期貨衝上10年高點 

俄羅斯和烏克蘭兩大糧食出口國陷入政治衝突，可能影響運輸，加上南美洲發生乾旱，威脅已然低迷的黃豆庫存水準，農作物價格周三 (23 日) 普遍上漲，小麥、黃豆雙雙衝上 10 年高點。

芝加哥小麥期貨周三一度上漲 4.2% 至每英斗 8.8875 美元，是 2012 年以來最高價，終場收在 8.8475 美元。硬紅冬麥 (Hard Red winter) 觸及九年新高。

芝加哥黃豆期貨周三最高漲 2.5% 至每英斗 16.75 美元，是最活絡期貨 2012 年底至今紀錄新高，終場收在每英斗 16.71 美元。黃豆油也漲到 2008 年以來最高價。

由於供應鏈瓶頸、缺工和能源價格高漲，全球糧價目前位處十年高點，若再出現任何供給疑慮，都可能刺激穀物價格進一步攀高。

AgriVisor 分析師 Karl Setzer 說，農作物價格何時減緩難以得知，「接下來發生什麼事很難說。市場行情多頭氣勢有多盛，要看問題持續多久。」

南美黃豆收成季剛要開始，但主要產地包括全球產量第一的巴西、以及阿根廷和巴拉圭都面臨乾旱，導致作物收成展望黯淡。

烏克蘭東部的緊張局勢可能打擊當地的葵花籽油出口，是另一個推高黃豆價格的因素。AgriVisor 的 Setzer 說：「如果烏克蘭的葵花籽油被切斷，市場更多需求可能湧入美國，導致需求升得更高。」