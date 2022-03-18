東捷資訊去年每股賺2.65元創新高 擬配息2元

東捷資訊 (6697-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年稅後純益 0.72 億元，年增 1 成，每股純益 2.65 元，創新高；董事會並決議擬配息 2 元，以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.25%。

東捷資訊去年第四季營收 2.8 億元，季增 4%，年減 26%，毛利率 14.57%，季減 4.35 個百分點，年增 2.47 個百分點，營益率 4.56%，季減 3.89 個百分點，與 2020 年同期持平；稅後純益 0.12 億元，季減 36.8%，年減 14%，每股純益 0.44 元。

東捷資訊去年營收 13.26 億元，年增 7.72%，毛利率 14.51%，年增 1.15 個百分點，營益率 6.13%，年增 0.78 個百分點；稅後純益 0.72 億元，年增 10.19%，每股純益 2.65 元。

東捷資訊去年受惠數位轉型需求，帶動系統升級與智慧物聯網解決方案商機，加上整體營運效率提升，帶動營收、獲利同創新高。

展望今年，東捷資訊表示，企業應用數位科技精進營運需求明確，預估今年在逾百位 SAP ERP 既有客戶中，3 成以上有升級優化或整合其他系統需求。

東捷資訊目前除與國內大廠合作，進行幾所大學智能製造教室建置升級計畫、海外製鞋大廠自動倉儲管理規劃外，也陸續參與半導體廠晶圓產線無人化運送解決方案競標，及百貨零售等產業雲端應用服務等。

