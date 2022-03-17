振樺電去年Q4純益寫13季最佳 全年EPS 6.21元擬配息4.5元

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (17) 日公告去年財報，第四季稅後純益 1.8 億元，季增 13.8%、年增 319%，每股純益 2.4 元，為 13 季新高；全年稅後純益 4.65 億元，年增 275%，每股純益 6.21 元，則為 3 年新高。

股利政策方面，振樺電董事會決議每股擬配息 4.5 元，配發率 72%，若以今日收盤價 97 元計算，現金殖利率約 4.6%。

展望今年，振樺電認為，餐飲旅遊、娛樂市場解封，POS、KIOSK 均拿下長期合約及大單；IPC 方面，醫療市場逐步復甦但仍未回到疫情前榮景、充電樁控制運算需求穩健成長，全球晶片龍頭客戶因應 AIoT 智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大。

市場方面，振樺電表示，亞洲以日本與印度表現強勁，POS 及 KIOSK 市佔不斷擴大，美國 IPC 需求能見度高；歐洲各國專案也穩定累積，今年營運將呈現逐季向上，且優於去年。

振樺電去年第四季營收 27.83 億元，季增 19.2%、年增 24.3%；毛利率 34.6%，季減 1.8 個百分點、年增 3.4 個百分點；營益率 12.9%，季減 0.5 個百分點、年增 5.7 個百分點。

振樺電年營收 92.13 億元，年增 13.9%；毛利率 35.4%，年增 2.9 個百分點；營益率 11.5%，年增 5.8 個百分點。