〈航運指數〉SCFI連9跌創4個半月低點 歐洲線2個月來運價跌逾10%

上海航交所今 (18) 日公布最新 SCFI 綜合指數，呈現連 9 跌來到 4540.31 點，較上周續跌 84.75 點，創去年 11 月以來低點，三大長程航線除了美東線持平，均呈現下跌；其中，歐洲線不僅連 8 跌至 6797 美元，續創去年 7 月中旬以來新低價，累計 2 個月來歐洲線運價跌逾 10%。

美西線本周運價連 2 跌，每 FEU(標準 40 呎櫃) 來到 8023 美元，續跌 82 美元，反映塞港狀況略有緩和，美東線則是持平，每 FEU 運價維持在 10634 美元，仍是 2 個半月來低點。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 6797 美元，較上周續跌 222 美元，跌幅 3.16%，已是連 8 跌。

累計 2 個月來，歐洲線運價跌掉 12.8%。

不過，長榮日前已表態，預期今年全年艙位仍是供不應求，尤其美國西岸碼頭工會已進入談判階段，恐不會太順利，短期內塞港仍難解決，不排除後續塞港加劇。

據全美零售聯合會 (NRF) 最新預估，今年美國零售額將成長 6-8%，低於去年的 14%，並預期消費趨勢將由商品轉回服務，法人指出，不排除今年美國市場對商品終端的需求將放緩，是否連帶影響後續海運需求，有待觀察。