〈造紙法說〉永豐餘今年主打三策略 訂五目標拚穩健成長

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (18) 日召開線上法說會，發言人殷國堂表示，面對國際 2050 年淨零碳排趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整機制，及國際各廠綠色供應鏈要求等挑戰，永豐餘今 (2022) 年將透過「低碳、低耗能、去石化」三大策略，朝五大目標邁進。

永豐餘去 (2021) 年合併營收 852.99 億元，各事業群市場需求穩健，帶動營收較 2020 年同期成長 16.5%。無懼疫情及原物料成本上揚的壓力，去年合併營業利益達 80.11 億元，仍較 2020 年同期成長 43%。去年稅後純益歸屬於母公司 52.04 億元，小幅年減 0.09%，每股稅後純益 3.13 元。

對於股利政策，永豐餘董事會決議每股配發現金股利 1.5 元，配發金額與去年相當。

展望今年，殷國堂表示，面對國際 2050 年淨零碳排趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整機制，及國際各廠綠色供應鏈要求等挑戰，2022 年永豐餘將以「醣」為發展基礎，低碳、低耗能、去石化為三大策略，朝五大目標邁進：

1. 能源管理：降低化石燃料使用量提升再生能源占比，並以智能化應用減少能源耗損。

2. 擴大循環經濟影響力：將跨出廠區，把廢棄物資源化的技術帶進跨產業，以提高台灣再生能源自主性。

3. 醣材料：以永豐餘學院平台跨國際、跨學科的醣科學討論為本，持續開發醣經濟下的新材料，以替代人類生活中無所不在的石化塑料。

4. 智慧製造數位轉型：以 AIoT 工業互聯網科技、區塊鏈應用，加強各子公司上下游生態鏈成型。

5. 持續新創公司之投資與孵化：推動子公司在台上市規劃，並孵育其他具潛力事業群。

殷國堂表示，永豐餘自 2012 年轉型投控以來，經多年的策略調整及營運改善，在極具挑戰的 2021 年，展現出應有的投資組合管理及營運效能。今年面臨極具挑戰的市場現況及高度不確定的國際紛爭等因素，永豐餘將秉持穩健經營的核心思維，審慎評估營運風險，致力公司五大發展方向，並持續創新轉型，精進企業環境、社會及公司治理（ESG）永續發展。