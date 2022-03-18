〈造紙法說〉華紙：木片、漿價雙飆+俄烏干擾 特殊紙Q2報價再漲10%

中華紙漿 (1905-TW) 今 (18) 日召開法說會，發言人陳瑞和表示，受到海運大漲影響，木片與漿價雙雙飆漲，華紙去年第 4 季至今年首季陸續調漲各類紙種價格，今年初又有俄烏戰爭干擾，預期第二季將再調漲進口特殊紙報價 10%。

陳瑞和表示，去年出口海運費大幅上揚，造紙業與紡織業因為貨櫃需求最大，所以首當其衝，近洋貨櫃成本去年 8、9 月僅 400 美元，但到目前一個貨櫃成本大幅飆漲到 2000 美元，預估到第二季貨櫃成本雖然漲勢不會像去年第四季那麼凌厲，但在全球運輸缺船缺櫃塞港等議題仍未見緩解之下，貨櫃可能仍會上看 2800 美元。

受到海運成本大漲影響，造紙用木片去年飆漲 2 倍，且最近受俄烏戰爭影響，國際短纖漿價從去年底的每噸約 600-700 美元、長纖約 750-800 美元，分別已漲至 800 美元、突破 1000 美元，雙雙超越去年高點。

陳瑞和表示，因應各類成本上漲，華紙去年第 4 季至今年首季已陸續調整各類紙種價格 5-10%；展望後市，目前木片庫存已拉高到最高可庫容量、約達 2.5 個月，紙漿庫存也備有半個月左右。

陳瑞和進一步指出，華紙對於往後半年的庫量皆已經下訂，且華紙的自身漿廠也可以製漿，因此紙漿庫存無虞，不過，因為部分特殊用紙的木材來自俄羅斯，受俄烏戰事衝擊，所以預估第 2 季出口特殊紙會再漲 10%，整體而言，今年仍將秉持穩健保守原則，確實掌握關鍵原物料來源，以維持穩健營運。