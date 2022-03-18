鉅亨美股雷達：美股四巫日來臨 市場持續關注俄烏談判

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。美股今日迎來四巫日。美國 10 年期公債殖利率來到 2.137%，美股期貨週五 (16 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.62%，標普 500 期貨跌 0.70%，那斯達克 100 期貨跌 0.73%。

截至目前為止，俄羅斯和烏克蘭就結束戰爭的談判進展甚微。克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 周四 (17 日) 告訴記者，俄羅斯和烏克蘭尚未接近簽署停火協議。

俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭城市，周五有幾枚導彈擊中了利沃夫 (Lviv) 郊區的一個飛機維修中心。

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於週五 (18 日) 通話，討論美中競爭與俄國入侵烏克蘭等議題。這是俄烏戰爭爆發 3 周以來，兩人首度通話。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 表示，拜登將向中國明白表示，若有任何援助俄羅斯的行為，中國將須承擔責任，但他並未說明中國可能因此付出何種代價。

美股週五迎來本年度的第一個「四巫日」。「四巫日」是美股每一季的金融衍生品到期日，發生在 3、6、9、12 月第三個星期五，這天股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期，通常會加劇波動。

高盛數據顯示，本周五約有 3.5 兆美元的金融衍生品即將到期。與此同時，到期的近值期權來到 2019 年以來最多，代表著一群投資者將圍繞這些部位積極交易。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月成屋銷售 (萬戶)，預估 616，前值 650

重要個股動態：

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周四 (21 日) 公布 2021 會計年度第四季意外虧損，令盤後股價重挫逾 7%。

根據 GameStop，目前訂閱服務 PowerUp Rewards Pro 年增 32%，會員總人數約 580 萬人。然而，這些舉措尚未轉化為獲利，第四季仍呈現虧損，淨損 1.475 億美元 (即每股 1.94 美元)，與一年前同期獲利 8050 萬美元 (即每股 1.19 美元) 大相逕庭。

然而，GameStop 表示正在強化與遊戲品牌的關係，並努力開闢新財源——包括計劃在 4 月底之前推出非同質化代幣 (NFT) 商城。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

路透引述知情人士報導，因疫情停工兩天後，特斯拉 (TSLA-US) 上海工廠已在周五 (18 日) 恢復生產。

知情人士表示，隨著附近住宅區封鎖令解除，特斯拉上海廠已有充足人力，並從當地時間上午七點重新啟動兩班制的生產作業，全天候輪班生產。

特斯拉周四 (17 日) 表示，會積極配合中國政府的防疫要求，同時盡最大努力維持工廠運轉。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

面對俄烏戰爭導致的原物料價格壓力，電動車新創 Lucid(LCID-US) 執行長周四 (17 日) 坦言，正在考慮調漲未來電動車型的售價。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 出席 SXSW 藝術節時說：「我們不得不思考未來推出電動車型的價位，這是無法避免的。」但也表示，已預先下訂的客戶將維持原有價格。

Lucid 上月發布財報時，將今年產能目標自 2 萬輛大幅下調為 1.2 萬至 1.4 萬輛，理由就是供應鏈和物流面臨龐大挑戰。