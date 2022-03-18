深圳封城逐步鬆綁 習近平暗示調整抗疫力道降低經濟衝擊 

深圳封將允許部分地區恢復公車、地鐵等大眾運輸運作，代表癱瘓這個科技重鎮的嚴格封城將部分放寬。彭博報導，此舉顯示北京當局似乎為了減輕經濟衝擊，正在調整長期以來的嚴格防疫政策。

在周四 (17 日) 晚間的中共政治局常委會會議中，中國國家主席習近平雖仍重申「清零」承諾，但也表示中國將盡全力減少疫情對經濟和社會的影響。

彭博指出，這是習近平首次強調必須減輕防疫政策帶來的經濟代價。為了穩定金融市場並刺激經濟，中國近期曾表示防疫政策和經濟發展之間必須協調一致。

隨著各國相繼邁向「與病毒共存」，堅持「清零」政策的中國成為少數。但北京當局最近似乎轉向放寬防疫力道，華爾街日報 (WSJ) 先前報導，中國不會在 2023 年春季前全面開放經濟，但可能從 2022 年夏季開始在部分區域試行。

根據深圳市疫情防控指揮部周四晚間公告，已實現「社會面動態清零」的五個區，包括鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區，將允許勞工返回辦公室，公車和火車也將恢復運作。不過深圳其餘地區仍受防疫封鎖限制。

另據彭博周五報導，香港目前為止 Covid-19 的死亡累計人數，已經超過中國其餘地方的官方統計死亡人數。

雖然在外界質疑中國低報疫情數據的情況下，香港和中國數據並未站在相同的比較基準上，但以香港人口僅占中國 14 億人的 0.5% 來看，此事仍凸顯香港疫情嚴峻程度。