櫻花去年獲利創高EPS 4.62元 Q2起擬陸續漲價

櫻花 (9911-TW) 今 (17) 日公告最新財報，去年稅後純益 10.1 億元，年增 13.2%，每股純益為 4.62 元，與營收同樣寫下新高紀錄，櫻花也預估，今年第二季起將陸續調漲產品價格。

櫻花指出，環境面在疫情、烏俄戰爭、通膨三大因素影響下，原物料價格持續飆漲中，已在 2021 年 4 月及 7 月分批調漲產品售價約 2-5%，但並未完全漲足供應商價格調整幅度，預計 2022 年第二季先針對廚衛電產品進行第二波調漲，廚具部分持續關注中，不排除在下半年進行第二波調漲。

櫻花 2021 年第四季營收為 22.92 億元，毛利率 32.3%，季減 3.59 個百分點，年減 2.37 個百分點，單季稅後純益 2.87 億元，季增 27.42%，年減 16.96%，單季每股純益 1.31 元。

櫻花 2021 年營收為 75.69 億元，毛利率 35.52%，年減 1.32 個百分點，稅後純益 10.1 億元，年增 13.2%，每股純益為 4.62 元。

櫻花主管指出，2021 年營收年成長 14.2%，主要成長來自廚衛電及整體廚房兩大事業體及淨水產品。在房市交易熱絡下，不論是廚衛電還是整體廚房成長幅度均較往年拉升。而廚衛電更受惠年初幾波寒流及第四季五倍券助攻，熱水器及廚房三機銷售暢旺，全年業績成長 10.3%。

櫻花整體廚房受惠建案需求大增，及全台廚藝生活館分階段升級四代店，全年業績成長 12.3%。淨水產品在積極佈點全省淨水專櫃及持續推出新品下，全年業績成長 47%。

在營收成長帶動下，櫻花 2021 年營業利益較前一年度成長 8.9%，毛利率的部分雖受原物料持續攀升影響，第四季有較明顯的下滑，但台灣櫻花在高階廚衛電產品銷售佔比持續推升下，全年毛利率仍保有 35.52% 的水準。

展望 2022 年，台灣櫻花表示，今年仍持續看好房市表現，329 檔期房市推案大爆發，而房市的火熱，也將持續挹注台灣櫻花廚衛電及整體廚房銷售成長動能。

除兩大既有事業體穩定成長外，櫻花三大新事業布局已逐步發酵，淨水產品在產品 / 通路全方位佈局下，銷售業績持續大幅成長；櫻花家居在營運模式建構逐步完善下，營收獲利已逐步成長；去年 7 月正式併入櫻花集團的越南子公司，也將朝向正向發展。