櫻花前三季EPS 3.31元 衝刺五倍券商機全年營運可望創高

櫻花 (9911-TW)) 今 (2) 日公告最新財報，前三季營收 52.8 億，年增 15.5%，稅後純益 7.24 億元，年增 31.8%，每股純益 3.31 元，營收及獲利均創同期新高；櫻花並加碼搶 5 倍券消費商機，全年業績可望攀高。

櫻花 2021 年第三季營收為 16.61 億元，毛利率 35.89%，季減 0.27 個百分點，年減 1.76 個百分點，稅後純益 2.25 億元，季增 8.92%，年減 2.68%，依目前股本計算每股純益為 1.02 元。

櫻花 2021 年前三季營收為 52.77 億元，毛利率為 36.92%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 7.24 億元，年增 31.8%，每股純益達 3.31 元。

針對政府振興五倍券商機，台灣櫻花各通路也祭出加碼優惠方案吸引消費者，隨著第四季進入傳統廚衛電及廚具出貨旺季，國內疫情也已趨緩，加上五倍券助攻，將帶動第四季業績推升。

根據內政部最新發布的低度用電住宅 (空屋) 及新建餘屋住宅統計資訊，2020 年下半年全台空屋率為 9.98%，為 2009 年統計以來首度降至 10% 以下；而 2020 年第四季新建住宅餘屋 6 萬 9,581 宅，也為 2006 年第三季以來首度降至 7 萬宅以下，在住宅剛性需求強勁帶動下，台灣櫻花整體廚房銷售有望持續增長。

近幾年小宅化趨勢下，有愈來愈多的建商針對年輕首購族推出「買屋附贈精裝修」方案，台灣櫻花去年在台中公益路成立的「櫻花家居旗艦館」，除了經營零售裝潢市場外，也積極開拓建案精裝修市場，而櫻花原有的品牌知名度及完善的售後服務利基，有助櫻花家居搶攻每年千億元的整體裝修市場商機。

台灣櫻花已啟動三大長期發展策略，將以「現有事業穩定成長」、「新事業未來布局」及「永續發展核心建構」做為集團未來發展主要核心內容，2025 年營收將向上挑戰 100 億元。