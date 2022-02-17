歐盟擬斥60億歐元建低軌衛星 明泰迎來大商機

歐盟周二 (15 日) 宣布，擬斥資 60 億歐元 (約新台幣 1900 億元) 打造可提供安全連網的低軌道衛星網路，由於目前歐洲地區低軌衛星網路服務主要由全球第二大業者 OneWeb 提供，未來政策落地後，OneWeb 將直接受惠，網通大廠明泰 (3380-TW) 是 OneWeb 衛星地面站 (User Terminal) 主要合作供應商之一，將同步大啖低軌衛星商機。

歐盟規劃，將打造自有的低軌衛星網路服務，其中歐盟將提供 24 億歐元，其餘資金由歐盟國家與供應商提供，. 歐盟此舉避開 Starlink 產品，顯然是將低軌衛星視為戰略性布局一環。

隨著低軌道衛星產業新趨勢逐步成形，台多家網通大廠都積極搶攻，受惠歐盟砸大筆資金帶動下，OneWeb 未來出貨與營運動能看俏，台廠也將大啖商機與訂單。

其中，台網通廠主要提供衛星地面站產品，並持續擴充各種合作面向，明泰就藉由供應給鐳洋產品，間接供貨給 OneWeb，鐳洋也持續與 OneWeb 開發更多低軌衛星相關產品，明泰將率先成為這波商機下的主要受惠廠商。

另外，明泰同樣也可搶吃台灣低軌衛星商機，國家通訊委員會 (NCC) 近日表示，正在等待行政院公布頻譜分配計畫，最快第二季開放業者申請，也代表台灣將逐步進入低軌衛星時代，包含明泰在內的相關網通廠都可望受惠。

明泰去年受晶片等材料供給短缺及客戶結構轉換影響，展望今年，明泰認為，短缺問題有望逐步改善，有助帶動營收、毛利率回升。隨著包含台灣與國外相關低軌衛星進度持續演進，明泰與主要客戶新產品更持續進行中，雙動能加持下，明後年相關業績將顯著成長。