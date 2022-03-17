豐田下修第2季全球生產計畫 預估每月生產80萬台

日本汽車業龍頭豐田 (Toyota) 週四 (17 日) 宣布，下修 2022 年第 2 季的全球生產計畫。其中 4 月份的生產台數調降至 75 萬台，較原先計畫減少 15 萬台，主因與疫情和晶片短缺有關。另 4 月到 6 月期間的每月全球平均生產台數將落在 80 萬台。

豐田表示在 4 月份時，日本國內有 5 座工廠的 7 條生產線，將實施最長 9 天期間的臨時停工；其中豐田汽車堤工廠、田原工廠和豐田車體富士松工廠的各 1 條生產線，以及豐田汽車九州宮田工廠和豐田汽車東日本岩手工廠的各 2 條生產線，屆時都將實施臨時停工，期間從 1 天到 9 天不等。

另外日本東北周三 (16 日) 當地晚間 11:36 發生規模 7.4 的強震，宮城縣和福島縣等地都觀測到震度 6 強的劇烈搖晃。日本氣象廳於地震發生後，針對宮城、福島兩縣發布海嘯警報，不過已於 17 日清晨 5 點解除。

受地震影響，豐田汽車東日本的宮城大衡工廠和岩手工廠於 17 日上午暫停運作，在確認設備及廠房的安全狀況後，將於同 (17) 日下午判斷工廠能否運作；另外該公司負責生產汽車引擎的宮城大和工廠，也會在進行安全確認後，於 17 日上午重啟生產。豐田表示，3 座工廠都有發生廠房屋頂掉落等災情。