日本1月核心機械訂單月減2% 仍優於市場預測

日本 1 月核心機械訂單月減 2% 至 8996 億日圓 (新台幣 2159 億元)，是 5 個月首度萎縮，但優於市場預測中數月減 2.2%，主因來自電氣機械和建設業等的訂單減少。

日本內閣府周四 (17 日) 發布 2022 年 1 月數據，核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 月減 2% 至 8996 億日圓，睽違 5 個月減少。

儘管如此，日本官員認為，機械訂單正回溫當中。

日本 1 月來自製造業的機械訂單月減 4.8% 至 4322 億日圓，睽違 3 個月出現減少。來自電氣機械業的訂單大減 9.5% 、影響最大，核能原動機出現回落現象。非鐵金屬行業月減 21.9%、轉為負成長。另來自汽車行業的機械訂單也同樣出現負成長。

另一方面，來自非製造業的機械訂單月減 1.9% 至 4529 億日圓，睽違 2 個月衰減。其中來自建設業的訂單月減 21.4%，主因在於建設機械出現回落現象；來自通訊業的訂單也減少 18.7%，批發零售業等也同樣表現不佳。

訂單總額月減 3.3%，睽違 2 個月出現減少。其中外需增加 0.9%，官方需求減少 13.6%。核心機械訂單金額和去年同期相比，增加 5.1%。