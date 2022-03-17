〈俄烏衝突〉俄羅斯表示已償還美元債務 美財政部：制裁措施未禁止償債

俄羅斯周三 (16 日) 面臨關鍵的美元債券支付期限，當局在周三當天表示，已在周一要求對應銀行支付合計 1.17 億美元利息，美國應該釐清是否受理。美國財政部稍後證實，對俄國的制裁不包含禁止清償美元債務。

美國財政部發言人周三表示，對俄國央行和多家金融機構的交易限制，不包含禁止償付美元債券，至少到 5 月底之前都會是如此。

這位不具名的發言人以美國財政部過去的指引說明，美國人被授權「接受由俄國聯邦中央銀行、國家財富基金和財政部，在 2022 年 5 月 25 日美東時間凌晨午夜之前的債券利息、股利和到期付款。」這個時間過後，美國人需要取得特別許可才能收款。

但據路透引述兩名消息人士報導，截至倫敦營業時間結束，債權人尚未收到款項。

俄國需在周三支付 1.17 億美元利息給兩筆美元計價債券的外國投資人，但因為外匯存底受到國際制裁，一些債券市場參與者擔心俄國無法如期付款，代表俄國在 30 天寬限期過後可能構成債務違約，寫下一個世紀以來第一筆重大國際債務違約的紀錄。

信評機構惠譽 (Fitch) 周二警告，如果無法以美元付息，等到 30 天寬限期一過，俄國仍將構成主權債違約。

隨著期限一點一滴逼近，路透和俄新社均報導，俄國財政部長 Anton Siluanov 周三表示，已在周一要求對應銀行付款，但因為央行的海外外幣帳戶被凍結，債權人可能收不到款項。

他說：「能不能履行外幣債務的義務不在我們，我們有錢，也付了錢，現在球顯然掌握在美國政府手中。」

Siluanov 日前表示，俄國受制裁影響無法取得美元，將以盧布支付利息給所謂的「不友善國家」，並指控西方國家試圖藉由凍結俄國央行的外匯存底，讓俄國陷入「人為違約」(artificial default)。

俄國曾在 1998 年未能如期償付盧布債務，引爆金融危機，當時拖累美國 LTCM 派產，聯準會 (Fed) 要求華爾街銀行紓困。至於外幣債務違約的紀錄，則要回溯到 1917 年革命。

俄國目前積欠約 400 億美元的歐元和美元計價主權債，其中 200 億美元由海外投資人持有。