1月零售業營業額3922億元攀新高 批發業寫同期高

經濟部統計處今 (23) 日公布 1 月批發、零售及餐飲營業額統計，三大類別均維持年增走勢，其中，零售業在農曆春節前採購高峰刺激下，單月營業額衝上 3922 億元，月增 6.5%、年增 6.4%，創下單月新高紀錄，1 月批發、餐飲營業額則各達 1.1131 兆元、762 億元，也分別改寫同期新高、同期次高紀錄。

1 月零售業營業額衝上歷史新高，統計處說，反映農曆春節前採購高峰，加上去年與今年春節落點不同，帶動布疋及服飾品零售業、食品飲料及菸草零售業、超級市場、量販店、電子購物及郵購業均呈兩位數成長，燃料零售業也受惠國內油價較去年同期上漲，年增 14.7%。

批發業表現也不俗，1 月營業額達 1 兆 1131 億元，月減 0.1%、年增 11.9%，為連 15 紅，統計處指出，批發業受惠全球經貿持續成長，加上國際原物料、部分產品價格續居高檔，整體表現強勁，其中，建材、機械器具、藥品及化粧品批發業年增幅各達 16.7%、15.8%、15.6%。

餐飲業則在疫苗覆蓋率提高下，逐步擺脫疫情衝擊，加上春節聚餐需求增加挹注，單月營業額達 762 億元，月減 0.9%、年增 8.7%，其中餐館業年增 8.7%、飲料店業年增 9.7%、外燴及團膳承包業年增 4.6%。

展望 2 月，統計處預期，受農曆春節工作天數減少，批發業營業額將呈現月減，零售、餐飲業同樣進入年節後銷售淡季、尾牙聚餐效應結束，同步呈現月減，但對比去年同期三大業別仍可望成長，估 2 月批發業將年增 13%-16%，零售業、餐飲業則各年增 1%-4%、4%-7%。