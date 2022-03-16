星巴克CEO強森宣布退休 前CEO舒茲暫代職務

星巴克 (SBUX-US) CEO 強森 (Kevin Johnson) 在任職 5 年後即將退休。

舒茲 (Howard Schultz) 將回鍋掌舵這家他一手提升至全球品牌的公司。他將擔任臨時 CEO，同時尋找長期繼任者。這將是他第 3 次擔任這家咖啡巨頭的 CEO。

消息傳出後，星巴克股價在盤前交易中上漲 5%。

該公司在年度股東大會召開之前宣布了高層人事異動。

強森發表聲明指出，「一年前，我向董事會發出訊號，隨著全球疫情接近尾聲，我將考慮從星巴克退休。我覺得這是我在公司工作 13 年的一個自然終結。」「在職務交接之際，我們很幸運有一位能夠臨時代行的創始人，讓董事會有時間進一步探索潛在的候選人，並為公司做出正確的長期繼任決定。」

強森曾任 Juniper Networks (JNPR-US) CEO；於 2009 年加入星巴克董事會，並於 2015 年擔任總裁兼營運長。2017 年，他被任命為總裁兼 CEO，接替舒茲。

除了帶領公司度過疫情之外，強森在其任職期間利用他作為前科技主管的專業知識，推動星巴克進入數位化時代，改進其會員計劃並更新其商店設置，以反映消費者購買咖啡的不同方式。他還推動了該連鎖店在中國的擴張，中國是其第二大市場。

在他擔任負責人期間，星巴克股價上漲近 50%，包括周三盤前漲幅。

星巴克表示，它打算在今年秋天之前選出一位永久繼任者。