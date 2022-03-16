〈鴻海法說〉劉揚偉：需求未見放緩 今年營運估持平

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長劉揚偉表示，目前沒有看到因缺料、通膨導致需求下滑的情況，但整體保守以對，且去年基期較高，今年營運估較為平穩。

劉揚偉表示，去年所提到的三大挑戰，疫情、通膨、國際政經，目前仍未改善；疫情沒有放緩、通膨維持高點，國際情勢也更加緊張，缺料也預計到下半年才會改善，但並沒有因此看到需求放緩。

四大產品方面，劉揚偉說明，雖然 5G 智慧手機成長，但消費智能產品去年基期較高，今年表現估持平；電腦終端產品也因為疫情帶動的需求放緩，今年也估維持去年水準。

而雲端網路產品則受惠擴大客戶基礎、份額提升，加上 5G 帶動網通產品需求，整體將延續去年成長，其中，又以雲端服務供應商 (CSP) 客戶種能較強；元件及其他元件同樣擴大市占率，今年會看到強勁成長。

若單就首季來看，劉揚偉維持先前看法，季節性表現是近十年同期最佳，可望持平去年同期，四大產品來看，雖然都將較上季下滑，但與去年相比可望持平或成長。

劉揚偉表示，今年營運將聚焦六大主軸，資通訊 (ICT) 產品將強化管理、追求 EPS 最大化；電動車擴大客戶群、加速量產及商轉；半導體多元產能佈建，以及跟電動車垂直整合。

另外，軟體布局則包含軟體定義電動車、元宇宙平台建設；全球布局面對電動車未來趨勢 (BOL)，以及新的國際局勢；在 ESG 方面，成立提名委員會，並設定 ESG 長程目標。