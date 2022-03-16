〈鴻海法說〉2025年電動車5%市占目標不變 年產能最多上看75萬輛

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，電動車今年仍以軟體、零組件為主，整體營收要到明年才會較明顯，而 2025 年拿下 5% 市占目標不變，屆時集團整車代工產能可年產 50-75 萬輛電動車。

劉揚偉表示，目前美國俄州廠年產能就可達 50 萬輛，跟泰國國家石油集團 (PTT) 合資的工廠，初期年產能 5 萬輛，2030 年可拉升至 15 萬輛，接下來在台灣也會有一些產能，後續在印度、東南亞、中東、歐洲等地也陸續會有合作、規劃，BOL 模式廣受歡迎。

劉揚偉表示，目前看起來，2025 年全球電動車市場 6000 多億美元的規模不變，鴻海也會以取得 5% 市占為目標，在約新台幣 1 兆元的營收中，會有超過一半來自整車業務的貢獻，另外，軟體、零組件滲透率預計可達 10%。

在關鍵的電池方面，劉揚偉表示，研發會在台灣，但之後生產會配合客戶、貼近市場，找尋合作廠商，目前在幾個地方也陸續找到合作夥伴；軟體方面，則配合 ECU/MCU，以及智能座艙、智能駕駛、智能網關，這方面就會採用 ICT 的做法。

就目前以客戶及產品進度來看，鴻海下半年將在美國俄亥俄州廠量產 Lordstown 的電動皮卡，明年底會替 Fisker 生產，此外，Model C 車款明年也會在台灣生產。