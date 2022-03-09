〈台驊2022展望〉賺多配少市場反應平淡 顏益財2個理由回應

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 去年每股大賺 30.03 元，擬配發現金股利 13 元，配息率僅 43%，雖現金殖利率超過 8%，市場反應平淡，台驊董事長顏益財今 (9) 日對此回應，主要有兩個理由，希望保留現金進行併購、不鼓勵投資人做短期操作。

顏益財說，之前未表態一定要發多少股利，短期來看股利發放雖重要，但不鼓勵投資人做短期操作，且在意股息的投資人一般都是散戶，再次強調，43% 的配息率應該是符合市場情況和未來發展需求。

顏益財指出，配息高低要看幾個面向，公司財務和現金流是不是健全、公司未來發展性，台驊大部分的投資人如法人機構，多是以長期投資為主。

長期投資主要是評估公司體質，台驊去年負債比已從 2020 年的 57% 降至 38%，顏益財強調，此在航運業中相對是最優的。

另外，他也提到，疫情造成產業未來發生質變，小型企業、財務不健全者恐在這波疫情結束後逐步遭淘汰，或是業者進行上下游的整併，因此，後續台驊也會有併購或策略聯盟的規劃，希望快速擴充提升集團的競爭力。

台驊去年稅後純益 39.35 億元，年增幅 626%，每股純益高達 30.03 元，董事會通過擬配發現金股利 13 元，配息率為 43%