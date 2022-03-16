興櫃戰略新板自然人合格投資人戶數大躍進 凱基2月推廣稱冠

櫃買中心今 (16) 日表示，為推廣興櫃戰略新板，推出多項獎勵活動，其中「證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵活動」2 月獎勵名單出爐，全體券商 2 月自然人合格投資人共新增 3529 戶，較 1 月大幅成長，證券商推動開戶數前三名依序為凱基、永豐金及元富，凱基證券 2 月新增戶數高達 2785 戶。

櫃買中心表示，經過各證券商的努力推廣，2 月自然人合格投資人新增戶數較 1 月成長超過 5 倍，而凱基證券更是連續 2 個月蟬聯冠軍。

根據統計，凱基 2 月自然人合格投資人新增戶數共計 2785 戶，遙遙領先其他券商，獲得獎勵金 13 萬 9250 元；永豐金新增 636 戶位居第二名，獲得獎勵金 31800 元；第三至五名分別為元富、元大、宏遠。

櫃買中心近期密集拜訪各證券商，券商也紛紛允諾將協助推動興櫃戰略新板制度，並新增自然人合格投資人開戶，希望投資大眾能更進一步認識興櫃戰略新板，提供投資人資產配置的新選擇。

櫃買中心也提醒開戶完成，成為戰略新板「自然人合格投資人」者，請於 3 月 31 日前往櫃買中心活動網頁完成登錄，就有機會拿到 Gogoro S1 最新款電動機車、Apple iphone13 Pro 手機、iPad mini 平板等大獎。