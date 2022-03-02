〈車市〉HYUNDAI IONIQ 5上市 強打最快充電、最高續航力

三陽 (2206-TW) 轉投資南陽實業代理的 HYUNDAI 汽車今 (2) 日舉辦 IONIQ 5 新車上市發表會，在各大車商陸續於國內導入純電車種之際，南陽強調，IONIQ 5 定位為全新型態未來 SUV，擁有全球最快 800V 系統，僅需快充 18 分鐘即可從台北直駛至屏東，與他牌電動車相較，充電速度和續航力均是最高。

南陽指出，此次發表 EV400、EV500 及 EV500 Performance 共三款車型，接單價分別為 145 萬元、169 萬元和 189 萬元，目前一年原廠配額僅 150 台，預期很快即會接單額滿。

續航力上， EV400 和 EV500 的電池總電量分別為 58.0kWh 和 72.6 kWh，最大續航里程 (依據 NEDC 測試標準) 為 EV400 達 438 公里，EV500 達到 567 公里，EV500 Performance 則達到 496 公里，甚至超越同級動力燃油車行駛里程。

南陽強調，在超快速充電方面，IONIQ 5 擁有當前最大 800V 直流快充系統，可支援 400V/800V 輸入電壓以及可相容 350kW 超高速充電樁，官方實測 5 分鐘補充超過 110km 續航里程，18 分鐘內即可完成 10% 到 80% 的充電，大幅提升行駛便利性。

此外，由於 IONIQ 5 搭載 E-GMP 電動車全球模組化平台，為領先業界的高密度電芯電池組， EV400 和 EV500 分別輸出最大馬力為 169ps 和 217ps，扭力峰值同為 35.6kgm，EV500 Performance 版本最大輸出馬力更高達 306ps，扭力峰值為 61.9kgm。

此外，南陽也規劃全新 IONIQ 5 首開先例推出「eTry」體驗專案，車主可依自由選擇一日短租體驗、訂閱式季租體驗和低月租長租體驗 ，季租期滿租金可直接折抵購車價。