〈油價波動〉暴起暴落 布蘭特油價跌破100美元 較高點跌逾25%

國際油價周二 (15 日) 延續周一 (14 日) 的跌勢繼續重挫，因為諸多因素打壓市場情緒，包括俄羅斯和烏克蘭之間的談判、中國需求可能放緩以及聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 預期升息前的交易平倉。

在周二早盤交易中，美國石油指標西德州中質原油 (WTI) 和全球指標布蘭特原油都低跌每桶 100 美元，與一周多前的每桶 130 多美元相去甚遠。

WTI 下跌 7.6% 至每桶 95.26 美元，周一收跌 5.78%。布蘭特原油價格下跌 6.9% 至每桶 99.54 美元，自周一 5.12% 的跌幅加速探底。

Oanda 資深市場分析師哈利 (Jeffrey Halley) 表示，「對烏克蘭與俄羅斯滯脹浪潮的成長擔憂，以及 FOMC 本周升息，加上預期烏俄談判取得進展」正在打壓油價。他說，「這似乎體現了一句古老的格言，即高價格的最佳治療方法是高價格，並且是持續強勁地高價。」他補充認為油價已經見頂。

在俄羅斯入侵烏克蘭當日，原油價格多年來首次飆升至每桶 100 美元以上，隨著衝突加劇，價格繼續攀升。

WTI 在 3 月 7 日觸及每桶 130.50 美元的高點，而布蘭特原油則高達每桶 139.26 美元。由於交易員擔心俄羅斯的能源出口會受到干擾，油價一路上漲。目前美國和加拿大已禁止進口俄羅斯能源，而英國則表示將逐步停止從該國進口。

但依賴俄羅斯石油和天然氣的其他歐洲國家尚未採取類似舉措。

雖然在某種程度上市場正在自我制裁，但專家表示，俄羅斯能源仍在尋找買家，包括來自印度的業者。

中國遏制新冠病毒傳播的清零政策也對油價產生影響。中國是全球最大石油進口國，因此任何需求放緩都會打擊油價。

與伊朗的協議也可能為市場增加新的石油來源。《路透》報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergi Lavrov) 贊成恢復伊朗石油交易。