〈長榮展望〉首辦現金減資 長榮著眼三大因素

長榮 (2603-TW) 今 (15) 日宣布首度進行減資 60%，長榮總經理謝惠全對此說明，主要是考慮幾個因素，包括股東權益、未來的投資計畫和目前的財務狀況現金充裕，預計減資加上擬配息每股 18 元，共將發出 1200 多億元。

謝惠全說明，不直接配息 24 元，而是透過現金減資退還股東 6 元加上擬配息 18 元，主要是考慮股東權益、未來的投資計畫和目前現金充裕等因素，「若是 1 元可以做 5 元的生意，就不見得要用 2 元來做 5 元的生意」，強調同樣讓股東拿回每股 24 元現金，但對財務結構而言更好。

至於未來是否增資，謝惠全回應，「現在內部並未考慮」。

謝惠全說明，未來投資需求包括船隊、碼頭和新環保法規會需要很多資本，但這次減資，不會影響到未來所需資金和規劃，原因在於，去年稅後純益約 2390 億元，累積保留盈餘達 2593 億元，營運資金則上升至 1740 億元，負債比率則大幅下降至 41.52%。

謝惠全強調，整體財務結構強健、現金流量充沛，展望 2022 年，前 2 月營收已達 1,121 億，年增約 93%，整體營運展望樂觀，本次減資不會影響未來各項投資計劃，減資後股本僅餘 211.64 億元，相較海運同業，將更顯輕盈合理。

除將進行首次現金減資，長榮今日董事會也通過， 加訂 3 艘 2.4 萬 TEU 船舶，續為未來營運增添動能，目前待交新船 (含長租船) 尚有 61 艘。

另外，市場也傳出，長榮破天荒首次辦理現金減資，或可能是長榮集團哥哥派和弟弟派爭奪經營權的一種手段，透過減資讓股東持股同步減少，後續可能再增資或執行可轉換公司債的轉換權，以增加持股。對此長榮回應，原始股東不能認 CB，因此，市場此種揣測毫無根據。