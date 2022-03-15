長榮去年獲利年增880% EPS 45.57元 大賺4.5個股本

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (15) 日公布去年財報，全年稅後純益 2390.15 億元，年增 880.98%，寫獲利新高，高於陽明 (2609-TW) 的 1652.69 億元，每股純益則達 45.57 元。

長榮第四季合併營收 1560.06 億元，年增 141%，營業毛利 1015.69 億元，年增 372%，毛利率 65.1%，年增 31.85 個百分點，營業利益 927.57 億元，年增 418 %，營益率 59.46%，年增 31.81 個百分點，稅後純益 807.36 億元，創單季新高，年增 509%，每股純益 15 元，僅次去年第三季的 15.15 元。

長榮去年合併營收 4894.07 億元，年增 136.34%，營業毛利 3019.34 億元，年增 563.75%，毛利率 61.69%，年增 39.72 個百分點，營業利益 2848.62 億元，年增 721.69%，營益率 58.21%，年增 41.47 個百分點，稅後純益 2390.15 億元，年增 880.98%，每股純益 45.57 元，每股淨值也躍升至 61.76 元。

長榮總經理謝惠全表示，2021 年呈現營收節節升、獲利季季揚，歷年罕見，「我睡的還不錯，連作夢都會笑」；長榮說明，去年獲利攀高反映貨櫃航運市況因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，運能供不應求，加上長榮有新船投入營運，挹注成長動能。

謝惠全強調，全年每股純益 45.57 元，已優於自己原先預測值 40-42 元。