股匯連袂跌 今年來逾30檔個股寫波段新低 高價股首當其衝

台股今 (15) 日盤中再度重挫超過 300 點，失守萬七，統計 2022 年以來，台股已跌掉 7%，並有超過 30 檔個股寫今年以來新低價、甚至波段低。

其中，包括矽力 - KY(6415-TW)、聯發科 (2454-TW)、嘉澤 (3533-TW)、力智 (6719-TW)、儒鴻 (1476-TW)、愛普 *(6531-TW)、億豐 (8464-TW) 和美利達 (9914-TW)、富邦媒 (8454-TW) 等人氣高價股皆全數走跌。

據統計，新台幣今年來貶值逾 3.2%，反映外資賣壓，市場推估，今年以來，外資匯出規模已超過 100 億美元，折合新台幣逼近 3000 億元。

統計外資今年以來賣超金額最多者，依序台積電達 2081 億元，聯電 340 億元，鴻海 174 億元，聯詠 136 億元，日月光投控 105 億元，聯發科、世界和富邦金在 90 億元上下，世界、瑞昱和技嘉也超過 80 億元。

在外資持續的賣壓下，有超過 30 檔上市櫃個股，已跌至今年來新低價位，甚至創波段新低，包括矽力 - KY、聯發科、嘉澤、力智、儒鴻、愛普 *、億豐、美利達、台光電、合一、可寧衛、技嘉、聯茂、達興材料、宏捷科、台塑化、由田、新日興、崧騰、百和、台虹、昶昕、千附、僑威、圓剛、德宏、成霖、恩德和亞太電等。

從高價股來看，矽力 - KY 今年以來股價跌掉 50%，甚至來到去年 5 月以來新低。聯發科今年跌幅超過 25%，今日面臨 900 元整數關卡保衛戰，並創去年 10 月以來低點。力智自 1 月中旬掛牌，一度衝近千元俱樂部，但至今跌幅也超過 30%。

法人指出，隨著美國啟動升息循環在即，科技股本益比遭下修壓力較大，特別是高價股，容易在劇烈震盪中湧現更大的賣壓力道。

外部消息面不確定性也相當高，除了俄烏戰況遲遲未緩，中國疫情又再次擴大，深圳、東莞和西安等地緊急封城，引發陸港股重挫，再加上美元轉強、外資賣超不斷，短線仍不容大意。