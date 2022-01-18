永豐銀推綠色金融 合作光電裝置容量達1座核電廠

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行致力打造永續綠能生態圈，已經創 10 大亮眼成績，永豐銀行總經理莊銘福今 (18) 日表示，永豐銀配合政策及產業發展推動綠色金融，旗下合作的太陽光電廠裝置容量達 1 座核電廠。

莊銘福指出，至去 (2021) 年底，永豐銀行旗下合作的太陽光電廠逾 5800 座，總裝置容量約 1.92 GW(百萬瓩），年發電量約 24 億度，可支應 75 萬家庭用戶一年所需；除了太陽光電設備融資外，永豐銀行將持續深耕綠色產業生態圈，協助開發潔能交通或儲能設備等，建構全方位綠能生活。

永豐銀行表示，去年成功籌組旗下第一個、同時也是全台最大規模的「漁電共生」及地面型太陽光電聯貸案，以豐富的經驗協助打造多元化電力供應樣態；攜手綠電網路交易平台業者推出專屬金流服務，導入二大機制推動綠電邁向電子商務新時代；協助綠電業者規劃回饋金信託機制，加速產業深耕地方。

同時，永豐銀行去年推出旗下首宗綠建築都市更新聯貸案及綠建築房貸專案，攜手客戶打造環境永續家園；去年 5 月則發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫，永豐銀行同時也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的金融業者，實踐責任授信、全力響應永續發展。

推動產官跨界交流 共創綠能紀元

永豐銀行表示，主管機關與國內、外媒體高度肯定永豐銀行投入綠色金融服務，去年獲金融監督管理委員會頒予「辦理新創重點產業放款績優銀行－再生能源放款特別獎」、經濟部能源局亦連續 6 年給予「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」肯定，以及《遠見》頒發「CSR 企業社會責任傑出方案－環境友善組楷模獎」及「2021 TSAA 台灣永續行動獎」頒發「SDG7 銀獎－打造太陽能產業鏈的金融生態圈」等多重獎項。