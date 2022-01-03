一銀搶兩聯貸主辦權 合計規模逾50億

一銀拚聯貸業務，近日一口氣簽下兩宗聯貸案，包括勤億蛋品 17 億元聯貸、昭安國際 36 億元聯貸案，兩樁聯貸案規模逾 50 億元。

其中，勤億蛋品委由一銀主辦的 5 年期、17 億元聯貸案，資金用途為償還既有金融機構借款、支應擴廠投資計畫暨充實營運及購料週轉金，原預計募集 16 億元，在 10 家金融同業踴躍參與下，超額認購 62%，承諾金額達 25.92 億元，最終以 17 億元結案，充分展現金融同業對勤億蛋品企業經營的認同與肯定。

一銀指出，勤億蛋品是國內蛋品業龍頭，主要經營液蛋、洗選蛋及滴雞精等業務，目前為國內最大液蛋供應商，並以自有品牌「勤億」銷售全台，下游客戶多元，包括大型食品廠、糕餅業、五星飯店、連鎖餐飲、團膳等。

一銀指出，為擴展營運基磐，勤億自前端雞隻飼養至後端產品物流配送，延伸至堆肥處理及雞蛋相關之生技產品開發，積極建立上下游ㄧ貫化的垂直整合作業。

至於昭安國際，為期 5 年期、36 億元聯貸案，由一銀主辦，彰銀、玉山銀行擔任共同主辦銀行，參貸行則有兆豐銀、永豐銀、凱基銀、華銀、台銀、土銀、國泰世華銀行、陽信銀行、元大銀行等 12 家金融機構參貸。

在銀行團踴躍參貸下，本案認貸金額達 61.5 億元，超額認貸比率達 105%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為 36 億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實營運週轉金。

一銀表示，昭安國際成立迄今已逾 40 年，主要代理銷售多元酯紗、多元酯棉、聚酯粒及混紡紗等各項化纖產品，供承製加工絲、長纖布及針織布等多功能人造纖維使用，在化纖產業界頗負盛名，是國內化纖產品買賣的領導廠商。