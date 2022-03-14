力士今掛牌上櫃 大漲超過25%啟動蜜月

MOSFET 廠力士 (4923-TW) 今 (14) 日以 61.9 元掛牌上櫃，隨著今年營收、獲利可望再創新高，開盤最高即衝上 77.5 元，大漲 25.2% 或 15.6 元。

力士主要深耕中低壓 MOSFET 設計，為業界少數擁有 91 件的專利布局，並與專屬晶圓代工與封測廠建立「封閉式製程平台」，不僅滿足客戶高客製化產品需求，也逐步取代舊有低毛利產品，推升公司獲利大幅優化；去年前三季稅後純益 1 億元，較前年全年 0.15 億元大幅成長，每股稅後純益 4.11 元。

力士受惠 PC/NB、手機及電池等客戶拉貨續強，營收已連二月創下歷史新高，2 月營收達 1.05 億元，年增 60.73%，累計前 2 月營收 2.08 億元，年增 34.09%。

總經理鍾明道看好，力士去年已成為 HP 充電變壓器 (Adapter) 台灣 MOSFET 唯二的合格供應商，更在今年 1 月獲得 DELL 小訊號 MOSFET 合格供應商資格，有助擴大公司市占率，未來將持續深化與既有客戶合作開發瞄準快充、車用、充電樁等 MOSFET。

展望後市，力士表示，公司已正式量產 MOSFET 30V 產品，主要應用在快充充電器，目前也預計將 MOSFET 100V 系列產品送樣給客戶進行認證，有助公司未來營運更上層樓。