蘋果最便宜5G iPhone SE 3吸睛 分析師紛紛看好亞洲銷量表現

蘋果在台灣時間周三（9 日）凌晨的春季發表會上推出平價 5G 手機 iPhone SE 3，華爾街分析師紛紛看好該款手機銷售，預料在亞洲的銷售表現最為出色。

iPhone SE 3 搭載與 iPhone 13 系列同款 A15 仿生晶片，支援 5G 網路且配有 1,200 萬畫素的單鏡頭，電池續航力也近一步升級，售價新台幣 13,900 元起。

蘋果推出 iPhone SE 3 手機。(圖片來源：蘋果)

Cowen 分析師表示，iPhone SE 3 的性能特點在成本敏感的市場上，定位了其與安卓（Android）手機的競爭立場，而且 iPhone SE 3 將獲得考慮價格的消費者青睞，有助蘋果進一步擴大市占，特別是在亞洲地區。

Cowen 分析師分析師也說，在 Oppo、Vivo、小米等主流競爭對手的中國、印度等市場，iPhone SE 3 將發揮作用，並預估蘋果在 2022 年的 iPhone SE 3 銷量將達到 2,800 萬台。

另一家華爾街投資公司 Wedbush 的分析師 Dan Ives 表示，整體來說，搭載 A15 晶片的 iPhone SE 3 是同價位手機中速度最快、效能最好的手機，意味著市場上尚未有其他競爭對手能出其右，預估該款手機年銷量將達 3,000 萬台。

Counterpoint Research 分析師 Jeff Fieldhack 表示，由於 iPhone SE 3 有支援 5G 網路的優勢，使其能迎頭趕上市場上其他競爭對手，認為 iPhone SE 3 將會有亮眼的銷售表現，預估會在日本、美國與中國暢銷，而支援 5G 的兼容性將在歐洲與東南亞打開新市場，這些地區許多消費者因缺乏 5G 網路對 5G 手機興趣缺缺。

Fieldhac 說：「iPhone SE 系列在蘋果的中價位市場一直表現強勁，2020 年版本的 iPhone SE 在發布同年占總銷量的 13%。SE 系列的壽命相當長，而且不僅吸引了希望能以低廉價格從安卓系統跳槽到 iOS 系統的用戶，也吸引了 iPhone 8 或更早幾代蘋果手機的用戶換新機，可說是 SE 系列就是為此而設計。」

截稿前，蘋果股價 (AAPL-US) 上漲 2.5%，每股暫報 161.37 美元。