〈俄烏衝突〉反擊社群平台 俄羅斯下令封鎖臉書 傳推特也被擋

俄羅斯監管機構周五 (4 日) 下令封鎖 Meta Platforms(FB-US) 旗下臉書，對限制俄羅斯官方媒體資訊傳播的行為作出反擊，據多家俄媒報導，推特 (TWTR-US) 也被官方列入封鎖。

俄羅斯國家資訊科技、通訊和大眾媒體監督局 (Roskomnadzor) 表示，自 2020 年 10 月以來，臉書上已發生 26 起針對俄羅斯媒體的歧視案例，包含近期對今日俄羅斯 (RT) 與俄羅斯新聞社 (RIA news agency) 等國營媒體的內容限制，這違反了資訊自由和俄羅斯公民自由訪問自家媒體的原則。

另據多家俄媒報導，監管機構也將封鎖推特，推特並未對此做出回應。該公司此前表示，在俄羅斯的部分服務確實已受到限制。

平台封鎖行動顯然從上周就已開始。網路監控組織 NetBlocks 發布報告表示，俄羅斯每家網路服務供應商與社群網站之間的網路連接都出現問題，連網速度也大幅降低。

臉書母公司 Meta Platforms 對俄羅斯的最新政策表示譴責，認為此舉將切斷一般民眾與社會、政治的聯繫。

Meta 全球事務總裁 Nick Clegg 發布聲明表示：「數百萬的俄羅斯民眾很快會發現，他們無法取得可信賴的資訊來源，日常生活中與家人、朋友的聯繫自由也遭到剝奪，且無法暢所欲言，我們會盡所有努力恢復服務，讓人們能夠安全表達自身立場並組織行動。」

隨著資訊戰越演越烈，為阻止假消息傳播，Meta 旗下社群平台臉書與 Instagram 本周限制歐盟對 RT 電視台與俄羅斯衛星通訊社 (Sputnik) 的存取管道，歐盟也宣布境內禁播俄羅斯國營媒體節目。

俄羅斯則試圖控制與入侵烏克蘭有關的訊息傳播，並封殺許多西方媒體，包含英國廣播公司 (BBC)、美國之音 (Voice of America) 和自由歐洲電台 (Radio Free Europe/Radio Liberty) 等，並簽署法令對抗官方所認定的假新聞，散布者將面臨最高 15 年的刑期。