〈俄烏衝突〉拜登警告俄國勿使用化學武器 避免第三次世界大戰

美國總統拜登周五 (11 日) 警告俄國切勿使用化學武器，否則將付出「慘痛代價」，他並捍衛美國拒絕替波蘭轉交戰機給烏克蘭的決策，以免引爆北約 (NATO) 和俄國的正面衝突並演變成第三次世界大戰。

美國周五警告，俄國可能計劃使用化學或生化武器，而且正在利用聯合國安理會散布有關戰爭的假消息。

美駐聯合國大使湯瑪斯 - 葛林斐德 (Linda Thomas-Greenfield) 說：「我們相信俄羅斯可能把化學或生化工具用在暗殺，以此發動『假旗行動』，或支持戰術軍事行動。」

拜登警告，倘若俄國動用化武，將付出慘痛代價。白宮指出，俄國最近的多項指控可能都是準備動用化學武器的藉口，這些藉口包括宣稱美國持續支持透過俄烏間遷徙鳥類散布疾病的研究，以及曾在烏克蘭建立和資助的實驗室，對蝙蝠冠狀病毒樣本進行實驗。

對此俄國駐聯合國大使 Vassily Nebenzia 回應，西方國家會指控俄國滿口謊言，一切是宣傳手法，但其實是西方國家在自欺欺人。俄羅斯已要求聯合國安理會召開緊急會議，宣稱烏克蘭擁有美國支持的主動式生化武器和化武，試圖回擊那些批評俄國誤導的人。

拜登同日在一場針對民主黨人的演說中表示，西方國家正在力圖避免第三次世界大戰，美國若真參戰，將是為北約而戰。

拜登說：「我們會繼續和歐洲盟友站在一起，釋出明白無誤的訊息：我們將捍衛北約每一分領土。如果他們行動——當然，如果我們回應——就會演變成第三次世界大戰。」

拜登再次強調，美國不會在烏克蘭和俄軍交戰，包括建立禁航區。白宮曾說，一旦設立禁航區，代表美國軍機可以擊落進入烏克蘭領空的俄軍飛機，導致美國和俄國爆發正面軍事衝突。

烏克蘭為了抵抗俄羅斯空襲，多次籲請西方提供戰機和設立軍事禁航區。波蘭日前表示，將把所有現役米格 29 戰機 (MiG-29) 捐贈給美國，以透過美軍駐德空軍基地轉交烏克蘭，但隨即遭美國回絕。