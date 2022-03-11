〈美股早盤〉普丁言論提振市場情緒 美股主要指數開高

美股周五 (11 日) 盤前有報導稱，普丁暗示俄烏會談有「積極」轉變，帶動投資者風險情緒。道瓊工業指數上漲 0.8%，標普 500 指數上漲 0.6%，那斯達克指數上漲約 0.6%。

烏克蘭局勢的緊張局勢繼續升溫，預計美國總統拜登將呼籲，結束與俄羅斯的正常貿易關係，為提高俄羅斯進口商品的關稅掃清障礙。此外，國會通過了一項資金法案，其中包括 140 億美元的烏克蘭援助。

高盛的經濟學家警告，由於油價飆升和烏克蘭境內戰事的其他影響，他們下調今年美國經濟增長的預測，由 2.0% 降至 1.75%，並認為明年美國經濟衰退的可能性高達 35%。

針對周四公布，2 月 CPI 年增幅度達 7.9%，寫 40 年新高紀錄。財政部長葉倫表示，她預計通膨可能要持續一段時間。

伊朗核談判暫停，周五油價一度走高，因為這將拖慢伊朗原油重新出口的可能性，讓原本就已吃緊的石油供應更陷入危機。但在普丁言論過後，油價轉為下跌。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數上漲 276 點 0.83%，暫報 33450.25 點

那斯達克上漲 77.43 點或 0.59%，暫報 13207.4 點

標普 500 上漲 27.76 點或 0.65%，暫報 4287.28 點

費半上漲 39.45 點或 1.23%，暫報 3247.40 點

台積電 ADR 上漲 0.95% 至每股 104.95 美元

十年期美債殖利率升至 2.01%

紐約輕原油下跌 0.8%，至每桶 105.13 美元

布蘭特原油下跌 0.9%，至每桶 108.25 美元

黃金下跌 1.6%，至每盎司 1968.20 美元

美元指數變動不大，報 98.47

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 下跌 2.5%，報 74.73 美元

甲骨文周四公布 2022 會計年度第三季獲利遜於分析師預期，但預測第四季獲利強勁，認為雲端業務將帶來良好回報。

據英媒報導，TikTok 和甲骨文即將達成協議，為 TikTok 儲存美國用戶資料，盼能解決美國方面的國安疑慮。

甲骨文表示，獲利下滑主要因為旗下投資項目 Oxford Nanopore 和 Ampere Computing 業務表現不如預期。

Rivian (RIVN-US) 下跌 3.5%，報 39.72 美元

Rivian 周四盤後公布，去年第四季財報遜於華爾街預估，受供應鏈瓶頸持續干擾，該公司預期今年產量僅達 2.5 萬輛，較原先目標砍半，並警告全年毛利率將落入負值。

Rivian 並未公布全年營收展望，但預期今年營運虧損為 47.5 億美元，資本支出 26 億美元。

DocuSign (DOCU-US) 下跌 20.01%，報 75.09 美元

這家電子簽名公司公布，調整後的季度 EPS 為 48 美分，比預期高出 1 美分，營收也高於華爾街的預期。然而，他們也發布了弱於預期的全年指引，從而打擊股價。

公司雖然公布高達 2 億美元的股票庫藏計畫，但未能支撐股票。

每日關鍵經濟數據：

周五稍晚將公布密西根大學消費者信心指數初值，預計將從 2 月份的 61.7 微升至 62。

華爾街分析：

美國銀行證券股票和量化策略師 Savita Subramanian 認為，標普 500 指數已由峰值下跌 12%，表明大部分泡沫已被消除。他表示，自從 2 月初俄烏局勢成為焦點，標普指數下跌 9%，類似於之前宏觀 / 地緣政治事件中典型的 7-8% 的跌幅。

雖然市場因俄烏局勢極度不穩定，但 Fundstrat 的 Tom Lee 重申美股牛市格局不變，年底目標價仍為 5100 點或更高。他認為，當前的通膨是商品驅動的，而非結構的因素。

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 持相反意見，他告誡投資人，在當前戰爭之際，不要匆忙重回股市。相反地，人們應該利用股市的反彈重新調整投資組合，並更加謹慎看待任何買進行動。