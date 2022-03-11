AT&T預估分拆華納媒體後 投資480億美元擴大寬頻和5G服務

美國電話電報公司 (AT&T)(T-US) 周五 (11 日) 表示，預計到 2023 年底將投資約 480 億美元，以擴大其光纖網路和 5G 無線服務。

在面臨股東對其以高價轉型為媒體和娛樂公司的質疑後，AT&T 正在努力將旗下 WarnerMedia 部門與 Discovery Inc (DISCA-US) 合併，該交易預計將在第 2 季完成。該公司打算重新專注於提供網路和電話服務的核心業務。

AT&T CEO 史坦基 (John Stankey) 在周五向分析師發表演講前的新聞稿中表示，「現在 WarnerMedia 交易接近尾聲，我們正接近 AT&T 新時代的起跑線。」

AT&T 表示，預計今年和 2023 年的年度資本投資將在 240 億美元範圍內。然後從 2024 年開始逐漸減少到 200 億美元的範圍。

該公司正在努力將其光纖網路鋪設範圍擴大一倍，覆蓋美國 3000 萬戶家庭，並將其 5G 網絡擴展到觸及 2 億多人。

AT&T 周五還提供了不包括 WarnerMedia 業務和廣告部門 Xandr 的全年財務預測；AT&T 同意在 12 月將 Xandr 出售給微軟 (MSFT-US)。

該公司表示，預計 2022 年總營收將實現低個位數百分比成長，與之前的財測持平。

它還首次提供了 2023 年的財測，營收持續保持低個位數百分比成長，調整後每股獲利在 2.50 美元至 2.60 美元之間。

AT&T 表示，在完成 WarnerMedia 和 Discovery 的交易後，該公司預計每年將支付略高於 80 億美元的總股利。

瘦身後的 AT&T 自由現金流預計今年將在 160 億美元內，到 2023 年將在 200 億美元內。