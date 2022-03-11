〈統一展望〉統一實兩大業務穩定成長 尋求切入電動車領域

統一 (1216-TW) 集團今 (11) 日召開聯合法說會，其中統一實 (9907-TW) 去年獲利表現倍增，最獲市場關注，統一董事長羅智先表示，統一實除馬口鐵及飲料包及代充填業務外，將來也希望能做到電動車的生意，例如電池包材所需的馬口鐵，或是某些零件材料。

統一 2021 年財報中，轉投資事業統一實表現最突出，受惠飲料包裝業務及鐵產品營收、毛利成長，2021 年全年稅後純益 18.52 億元，年增 1.01 倍，每股純益達 1.17 元。

對於法人在會中詢問，統一實是否生產電動車，羅智先進一步指出，統一實並沒有要進入電動車的領域，目標是希望能做到電動車廠商的生意，例如供應電池的包材所使用的馬口鐵，或是某些零件材料，並非如外界所說直接跨入電動車的領域。

羅智先指出，統一實在飲料業務上發展超過預期，穩居飲料代工龍頭地位，因為有好客戶、好設備和好的技術水準，預期未來不太會有技術及業務上的問題。

統一實另一重大業務在於與馬口鐵相關，羅智先說，統一實經過這兩年調整，業務越來越穩定，要面對的挑戰是否能挑到下游好客戶，以 2021 年的情形來看，統一實調整的很不錯，獲利也有好的翻轉，現在的轉型符合期待。