統一超去年獲利創6年來新低 EPS 8.52元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (24) 日公告去年財報，受到疫情衝擊，稅後純益 88.62 億元，年減 13.45%，每股純益(EPS)8.52 元，獲利創 6 年來新低，而就第四季來看，稅後純益 23.22 億元，年增 2.16%，每股純益 2.23 元，回升到 3 個季度來高點。

統一超第四季合併營收 686.45 億元，年增 3.77%，營業毛利 231.82 億元，年增 4.16%，毛利率 33.77%，年增 0.12 個百分點，營業利益 30.06 億元，年增 4.78%，營益率 4.38%，年增 0.04 個百分點，稅後純益 23.22 億元，年增 2.16%，每股純益 2.23 元，回升到 3 個季度來糕點。

不過，由於去年受到本土疫情衝擊，統一超全年合併營收 2627.35 億元，年增 1.64%，營業毛利 881.24 億元，年增 0.05%，毛利率 33.54%，年減 0.53 個百分點，營業利益 106.7 億元，年減 12.15%，營益率 4.06%，年減 0.64 個百分點，稅後純益 88.62 億元，年減 13.45%，每股純益 8.52 元，為 6 年來獲利薪低。

統一超表示，去年台灣 7-ELEVEN 持續多元展店，以行動隨時取深耕 OPENPOINT 會員生態圈，創新推出「i 預購」、「i 划算」數位購物工具，優化顧客數位體驗等各項策略奏效，而轉投資事業統一精工、統一速達、統一生活和博客來等均表現亮眼，貢獻集團營收成長，有效降低外部疫情干擾。

不過，受到國際疫情和本土三級警戒等多重因素影響，獲利仍受到衝擊。

展望 2022 年，統一超指出，整體會員數已突破 1400 萬名，後市將聚焦 OPENPOINT 會員生態圈，並持續展店、擴大數位體驗服務，同時，結合 foodomo 等三大外送平台，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，營運樂觀可期。