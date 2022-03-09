統一去年EPS 3.5元 擬配2.7元現金股利

統一企業 (1216-TW) 今 (9) 日公布 2021 年全年財報，稅後純益 198.79 億元，年減 7.72%，每股純益 3.5 元，統一指出，台灣食品本業獲利穩定，但部份轉投資事業受原物料價格上漲及疫情衝擊影響獲利，統一也決議，去年盈餘每股擬配發 2.7 元現金股利，依今天收盤價 65.1 元計算，現金殖利率為 4.15%。

統一 2021 年第四季營收 1157.83 億元，毛利率 31.39%，季減 1.32 個百分點，年減 1.47 個百分點，稅後純益 33.78 億元，季減 40.89%，年減 4.66%，創 8 季以來新低，單季每股純益為 0.6 元。

統一 2021 年營收 4735.02 億元，毛利率 32.97%，年減 1.46 個百分點，稅後純益 198.79 億元，年減 7.72%，每股純益 3.5 元。

統一指出，旗下統一中控去年純益人民幣 15.01 億元，較前年同期減少人民幣 1.25 億元，衰退 7.7%，主要受大宗原物料價格上漲，以及 2020 年有政府因疫情而減免社保費用因素，導致純益衰退。

統一超 (2912-TW) 去年純益 88.62 億元，也較前年同期年減少 13.77 億元，衰退 13.4%，主要受到國際疫情和本土三級警戒等多重因素影響。

包裝事業的統一實 (9907-TW) ，去年純益 18.52 億元，較前年同期增加 9.31 億元，成長 1.01 倍，主要受惠飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利均成長。

統一將在 5 月 31 日召開股東會。