統一投資百億台南建新物流園區 預計2024年完工

統一企業 (1216-TW)100% 持有的統流開發公司，在台南市樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地達 100 億元，今 (22) 日上午由董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦動土祈福典禮，物流園區已取得建照，預計 4 月正式動工興建，計畫 2024 年完工並營運。

統一指出，開幕營運後，將可服務雲嘉南地區超過一千家 7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一企業集團表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區，新市物流園區為計畫第一案。

統一企業指出，新市物流園區樓地板面積達 4.57 萬坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，配合屋頂太陽能板，為極具現代感、特色與話題性，預期本建築物可成為台南地區之地標建築。

統一企業指出，園區由集團內物流與關聯事業公司承租進駐，共有捷盟行銷 (常溫物流)、統昶行銷 (低溫物流)、大智通文化行銷 (EC 物流)、統一速達 (宅配)、博客來 (網路銷售)、德記洋行 (一般通路銷售)、捷盛運輸 (多溫層配送) 等七家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站，將透過 AI 影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理，確保園區之運行順暢與安全。

新市物流園區屋頂設置太陽能板，預估裝置容量 2778KW ，園區也注重基地綠化，並採用輕量化建築結構、低溫庫透冷回收、低溫車怠速廢氣改善、高效率燈具與空調節能、物流設備節能節電設計、電動運具等規劃。

另外，各物流公司也將透過供應鏈整合、產能調節與支援、共理共配、運能調度與整合等，達到運輸整合的目的，以有效降低二氧化碳排放、減少噪音與肇事的發生。