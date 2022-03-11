〈台幣〉外資翻臉貶勢擴大收28.403元 周線連七貶

美國通膨飆高，推升美元走強，台北股匯今 (11) 日雙雙走弱，加權指數下跌 168 點，失守年線，外資反手賣超台股 226 億元並匯出，使得新台幣兌美元匯率下午貶幅擴大，最低來到 28.43 元，終場貶值 5.8 分，收在 28.403 元，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至 13.9 億美元。

新台幣兌美元匯率周貶 1.02% 或 2.88 角，周線連七貶。

新台幣匯率強彈僅一日行情，今天再度翻貶，失守 28.4 元關卡，隨著美元買盤湧現，一度下探 28.43 元，重貶 8.5 分，不過，央行持續緊盯匯價，適時介入調節避免匯市失序，台幣終場貶幅略收斂，以 28.403 元作收，貶 5.8 分，台北外匯市場成交值 9.53 億美元，元太外匯市場成交值 4.3715 億美元。

受俄烏談判陷僵局影響，台股今天跟隨美股走低，台積電、聯發科等權值股賣壓沉重，金融股也無力撐盤，加權指數終場下跌 168 點，收 17264 點。外資反手大賣台股 226 億元。

美國周四公布 2 月 CPI 年增 7.9%，高於市場預期，創近 40 年來最大漲幅，市場認為，在俄烏戰爭推升大宗商品價格下，未來幾個月通膨將會加速，再度加深鷹派升息的預期，國際美元應聲走揚。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)



