〈俄烏衝突〉德銀未退出俄羅斯業務 財務長：對當地客戶有責任

在歐美企業大舉撤出俄羅斯之際，德意志銀行並未跟隨。財務長 James von Moltke 周四 (10 日) 表示，公司對當地客戶有照顧責任，輕言退出並不「實際」。

Von Moltke 說：「我們在那裡是為了支持我們的客戶。因此，就實際目的而言，這不是我們可以採行的選項。」

與德銀相比，華爾街銀行多數已選擇退出，高盛周四表示，將關閉在俄羅斯的業務，匯豐於周一告知員工，開始停止與俄羅斯銀行的交易。

Von Moltke 表示，輕言撤出就管理這些客戶關係，和幫助他們管理自己的情況而言，並不是正確的做法。

不過，他補充說，要是政治局勢進一步升級，公司在俄羅斯的客戶—主要是跨國企業，也停止在俄國的業務，德銀會重新考慮自身立場。

在先前的公告中，德銀表示，公司在俄羅斯的曝險非常小—公司對俄羅斯有 14 億歐元 (15.5 億美元) 的總貸款風險，只占公司總貸款額的 0.3%。

Von Moltke 表示，德銀在戰爭初期「非常成功地」管理了市場風險，並指出，他們正在與客戶密切合作，以管理他們的回應。

目前已有逾 300 家歐美跨國公司，宣布不同程度地暫停在俄業務和投資活動，百事可樂 (PEP-US)、可口可樂 (KO-US)、麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 周二都表示，將退出俄羅斯經營業務。