可寧衛紙業鍋爐年底上線 毛利率逐步回升

廢棄物處理大廠可寧衛 (8422-TW) 併入再生紙業務後，去年第四季毛利率、純益都出現下滑，展望今年，可寧衛表示，高雄整治標案今年將認列 8 成營收，加上廢紙回收蒸氣鍋爐營運後，毛利率有望逐步回升。

可寧衛去年第三季收購上評科技實業土地與設備，正式切入再生紙市場，公司表示，再生紙營收規模可觀，年營收貢獻超過 8 億元，不過，生產過程高耗能、高汙染，成本壓力，導致毛利率與淨利率都受影響。

為了讓再生紙製造過程符合環保與循環經濟，可寧衛表示，嘉義再生紙廠正在建置廢紙回收蒸氣鍋爐，預計今年底上線，蒸氣鍋爐發電將供廠房使用，能源循環有望使公司毛利率回升。

可寧衛也積極布局固體再生燃料 (SRF) 發電廠，目前桃園預定廠區正在申請入園許可，預計申請、建置需要 1-2 年的時間，該廠發電將會售予台電，明、後年開始貢獻營收。

SRF 發電廠是以回收塑料與廢紙、木材等生質物轉製成的燃料來發電，這類再生燃料除了碳排放量大幅低於煤炭外，也能作為工業鍋爐燃料使用，用途範圍廣泛。

至於高雄中油煉油廠整治標案方面，可寧衛表示，目前總計 31.4 億元的工程款已陸續認列，1-2 月認列約 3 億元，以總金額平均計算 420 工作天，今、明年約將認列 8 成與 2 成，後續第五、六區標案，則需待高雄市政府公告，只要符合資格皆會爭取。

至於綠電新興業務，可寧衛表示，高雄 70 MW 太陽能電廠發電將會售予台電，未來也不排除提供給其他企業，考量到再生能源間歇性的特性，目前也不排除規劃儲能業務，預計明年有望貢獻營收、上看 4 億元。