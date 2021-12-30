高雄煉油廠第四區整治案 可寧衛、捷博共同拿下A區標案

高雄市政府今 (30) 日公布中油高雄煉油廠第四區土壤整治案決標結果，其中 A 案區土壤整治標案由可寧衛 (8422-TW) 及捷博科技共同投標拿下，合計決標金額 38.05 億元，其中可寧衛拿下的工程金額為其中 31.2 億元，捷博拿下約 6.85 億元。

依高雄市政府公告內容顯示，B 區整治案由瑞昶科技以 16.51 億元拿下，C 區整治案由業興環境科技與環興科技共同拿下，工程決標金額分別為 12.88 億元及 3.22 億元，合計為 16.1 億元。

值得注意的是，9 月 10 日已決標中油高雄煉油廠第三區土壤整治案中，已用 24.9 億元拿下甲案的台境 (8476-TW) ，在本次第四區整治案標案中，也同時參與 B、C 兩案的競標，但並沒有得標。

可寧衛主管指出，本次在中油高雄煉油廠第四區土壤整治案 A 區的得標，可寧衛拿下工程金額為 31.2 億元，預計將採完工比例法入帳，與捷博共同投標，不過雙方沒有股權投資關係，未來將依雙方各自負責的工程部分進行拆帳。

可寧衛 2021 年前三季稅後純益 9.18 億元、年增 7.49%，每股純益 8.43 元、超越去年同期的 7.84 元。