〈北極星-KY展望〉跨足CDMO領域效益顯 北美廠合作案下半年放量出貨

北極星 - KY(6550-TW) 跨足 CDMO(委託開發與生產) 領域效益逐步發酵，持股 41% 的轉投資公司 Nanotein Technologies，雙方合作開發的藥品預計今年下半年量產出貨，北極星將可取得 15% 分潤金。

北極星在大腸桿菌蛋白質生產具有多年經驗，北加州子公司 DRX USA 具備 cGMP 生產設備與高階技術能力，因此轉型從事 CDMO 業務，提供的服務包括細胞株開發、製程開發與製程放大、分析方法開發及確效、供臨床試驗用的 GMP 生產及安定性試驗等。

北極星表示，北加州子公司已與美商 Helix 完成技術生產代工合約簽署，開發生產 UVDE-TAT 的大腸桿菌表達系統，並從去年開始貢獻營收，此外，已簽約的客戶還包括 Nanotein、Primmune。

其中，Nanotein 主要是針對 CAR-T 培養液，並與北極星共同開發產品，由北極星進行產品量產製程開發，該產品預計今年下半年量產出貨，待產品上市後，北極星有銷售額的 15% 權利金。

北極星表示，除了在北加州、中國成都都有廠區外，看好 CDMO 生物製劑未來趨勢，也在在宜蘭設置新廠區，佔地面積 4.36 公頃，預計 2024-2025 年加入營運，目前 CDMO 策略為是美國廠為先導工廠進行小量生產，再把美國經驗轉移至宜蘭廠，宜蘭廠將負責大規模生產。