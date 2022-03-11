美國證實北韓近期試射為新型洲際彈道飛彈 將祭新制裁

拜登政府證實，北韓最近進行的兩次試射為還在開發階段的新型洲際彈道飛彈 (ICBM)，一名官員透露，美國研擬對平壤當局施加新的制裁，包括進一步限制北韓採購外國技術。

平壤當局在 2 月 26 日和 3 月 4 日都試射飛彈，目的應該就是為了測試開發中的洲際彈道飛彈。

美國五角大廈發言人 John Kirby 周四 (10 日) 表示，美國研判這幾次發射都涉及北韓開發中的新型 ICBM，在 2020 年 10 月 10 日的北韓勞動黨遊行上，世界各國首次見到這種能載運核彈頭的長程飛彈系統。

Kirby 表示，北韓最近幾次試射的目的不是為了展現射程，比較偏向測試和評估未來發射，日後可能透過發射衛星的形式掩蓋實際意圖。

ICBM 射程能讓北韓以核彈頭攻擊美國國土，北韓最近幾個月以來加強相關測試，光在今年就進行九次試射，包括啟用超音速飛彈。

美國並未說明可能實施的新制裁，不具名的官員僅透露，美國將進一步限制北韓採購外國技術，另外也已下令強化黃海的情報監控和偵查活動，強化該地區面對彈道飛彈的防禦力。北韓是世界上受到最多制裁的國家之一。

白宮證實北韓試射涉及 ICBM 前一天，拜登才和南韓準總統尹錫悅通話。尹錫悅選前承諾對北韓和中國採取更強硬立場。