路透：字節跳動受中國監管打壓影響 去年營收成長放緩

路透周四（20 日）援引知情人士消息報導，TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）受中國政府收緊對大型科技公司監管影響，去年營收年增僅 70%，達約 580 億美元，低於前一年營收年增逾 100%，達 343 億美元，營收成長放緩。

知情人士表示，字節跳動在本周的內部會議上向一小部分員工公開這些數據。字節跳動對此並未回應。

在中國監管機構推出一系列新規，加強對科技公司營運與用戶互動進行監管後，從騰訊到阿里巴巴等大科技公司營收成長皆出現放緩，其中騰訊第三季營收成長創 2004 年上市以來最低。

根據研究 Interactive Marketing Lab Zhongguancun 最近發布的一份報告顯示，字節跳動去年在中國網路廣告市場保持第二名，占比為 21%，電商巨頭阿里巴巴仍占據榜首，排名第三的則是騰訊。

報告稱，去年中國線上廣告銷售的成長從前年同期的 13.8% 下滑至 9.3%。

路透報導指出，字節跳動是全球大型私人科技公司之一，最近私募股權二級市場對其估值約為 3,000 億美元。

在中國政府反壟斷整治之下，字節跳動最近一直縮減其強大的投資部門。去年 11 月，該公司重組成 6 個業務部門，這是自創始人張一鳴 5 月宣布辭去執行長一職以來最大一次公司架構變革。

除 TikTok 外，字節跳動的應用程式還包括中國版 TikTok「抖音」、新聞平台「今日頭條」，以及串流媒體平台「西瓜視頻」。

根據應用程式追蹤公司 Sensor Tower 數據，2021 年用戶在 TikTok 與抖音上共花費約 23 億美元，比前年同期成長 77%。

截稿前，騰訊 ADR(TCEHY-US) 上漲 7.12%，每股暫報 61.70 美元，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 上漲 3.97%，每股暫報 132.79 美元。