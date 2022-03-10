Chipotle Mexican Grill限時推出新菜單選項pollo asado

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 周四 (10 日) 宣布將推出 pollo asado，作為其在美國和加拿大的最新限時菜單選項。

pollo asado 由烤雞、大蒜、新鮮酸橙、guajillo 辣椒和手工切碎的香菜製成。

這是 Chipotle 成立 29 年來第一次發布另一種雞肉選擇。它現有的 adobo 雞肉是其菜單上最便宜的選項，也是最暢銷的蛋白質選擇。

行銷長 Chris Brandt 在聲明中說，「雞肉輕而易舉成為最受歡迎的蛋白質，我們許多最忠實的 Chipotle 客戶大多都會選擇它。」

pollo asado 的主菜在美國平均售價為 9.11 美元，比標準雞肉選項貴 65 美分。

這家墨西哥捲餅連鎖店從去年 11 月開始在辛辛那提和沙加緬度的數十家餐廳試賣 pollo asado。Chipotle 表示，試賣的反饋和銷售與其煙熏牛腩相當，後者是該連鎖店最近史上最暢銷的新菜單選項。

推出煙熏牛腩和 pollo asado 是 Chipotle 整體菜單戰略的一部分。

該連鎖店以往菜單選項有限，但在 CEO 尼科爾 (Brian Niccol) 上任後，它一直在擴展限時菜單，以吸引顧客光顧其餐廳。尼科爾在領導 Chipotle 之前是 Taco Bell 的 CEO，該公司是 Yum Brands (YUM-US) 的子公司，以其多樣化的菜單和許多選項而聞名。

Chipotle 股價在過去 12 個月下跌 2%，市值降至 389 億美元。雖然其銷售成長強勁，但投資人對通膨和整體大盤波動的擔憂對其業績造成壓力。