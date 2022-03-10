鼎固-KY 2月營收開紅盤 上海建案交屋入帳

鼎固 - KY(2923-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收，受惠鼎固位上海嘉定大型複合式住商造鎮中住宅建案「匯景華庭三期」，2 月下旬啟動交屋作業，推升鼎固 2 月營收達 29.16 億元。

大陸房市近期逢高檔整理，但上海房市有人口持續淨移入的剛性需求基本面支撐，鼎固總經理張能耀表示，鼎固建案項目多位在上海，上海因具優越國際經貿地位、受到此波大陸房市調控影響不大，鼎固建案銷售持穩，可達公司目標。

大股東同屬日月光集團的鼎固 - KY 與宏璟建設 (2527-TW) 近期財務公告均開出好消息，宏璟建設 2021 年合併財報，全年 EPS 高達 6.19 元，創史上新高，董事會決議配發股利案，每股發放現金 3 元。



鼎固 - KY 指出，「匯景華庭」為鼎固上海嘉定大型造鎮的主要住宅項目之一，規劃高層住宅、第三期 300 戶，總銷金額約新台幣 56 億，銷售率達 99%，今年鼎固將再規劃釋出匯景華庭下一批銷售戶數。



鼎固 - KY 指出，鼎固嘉定計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，該案建築面積約百萬平方公尺，採複合式開發規劃，商辦大樓、商場、住宅與酒店等項目，正陸續興建，區域發展逐步活絡、地產價值提高，而鼎固嘉定日月光商場亦投入營運，使該區消費生活機能更加便捷。

